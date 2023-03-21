محافظ القاهرة يوجه بإزالة مخالفات البناء والتعديات على أراضي أملاك الدولة

شدّد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع إدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة؛ لرصد أي مخالفات وإزالتها على الفور، والتعامل بكل حزم مع كل أشكال البناء المخالف أو التعديات على أراضي أملاك الدولة سواء التابعة للمحافظة أو التابعة لجهات الولاية مثل الري والزراعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع عودتها مرة أخرى، والحفاظ على كل الأراضي التي تمّ استردادها.

جاء ذلك خلال الاجتماع، الذي ترأّسه محافظ القاهرة؛ لمناقشة سبل رفع درجة الإنجاز بمنظومة المتغيرات المكانية في المحافظة بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربعة، والسكرتير العام، والمساعد، ومدير النظم والدعم الفني والمتغيرات المكانية في وزارة التنمية المحلية، ومدير المتغيرات المكانية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورؤساء الأحياء وعدد من قيادات المحافظة.

ملف مخالفات البناء

وأكد محافظ القاهرة أنّ ملف منع البناء المخالف وإزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة، يأتي في مقدمة أولويات أجهزة محافظة القاهرة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالعمل بكل حزم؛ لترسيخ دولة القانون والتصدي بكل قوة لملف البناء المخالف والتعديات على الأراضي أملاك الدولة ونهر النيل، والأراضي الزراعية ورصد كل أشكال التعديات على المجاري المائية وإزالتها في مهدها.

منظومة المتغيرات المكانية ترصد التعديات والمخالفات

وأشار محافظ القاهرة إلى أنّ منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة تعمل على رصد التعديات والمخالفات بشكل يومي؛ ليتم التعامل الفوري معها، مشددًا على ضرورة تطبيق القانون وإزالة كل المخالفات في المهد.