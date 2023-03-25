اليوم.. محاكمة البلوجر «لوشا» في قضية خطف طفل

تستكمل محكمة جنايات الجيزة اليوم السبت محاكمة البلوجر «لوشا»، وهو المتهم في قضية خطف، ومحكومًا عليه في هذه القضية غيابيًا بالسجن لمدة 10 سنوات، من أجل سماع شهادة مجري التحريات.

تأجيل محاكمة البلوجر لوشا

وكانت محكمة جنايات الجيزة، قد قررت يوم الثلاثاء الموافق 28 من شهر فبراير الماضي، تأجيل محاكمة البلوجر «لوشا» في قضية الخطف إلى جلسة اليوم.

تفاصيل القضية

وتعود تفاصيل القضية إلى الحكم غيابياً على البلوجر «لوشا» بالحبس 10 سنوات، بسبب اتهامه بخطف الطفل «ياسين ممدوح»، وهو يبلغ من العمر 6 سنوات، بالطريق الأوسطي بمحافظة الجيزة، حيث كان الطفل في طريق عودته من محافظة الإسكندرية ونفذ جريمته بالاشتراك مع آخرين.

تفاصيل القبض على البلوجر لوشا

وفي شهر فبراير الماضي، استوقف كمين أمني البلوجر لوشا، وبعد الكشف عليه تبين أنه هارب من تنفيذ حكم صدر من جنايات الهرم بسجنه 10 سنوات، واعترف المتهم بالحكم الصادر ضده، وأمرت بعدها جهات التحقيق في محافظة القاهرة بترحيل «لوشا» إلى قسم شرطة الهرم من أجل تنفيذ عقوبة السجن 10 سنوات.