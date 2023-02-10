ترحيل البلوجر لوشا لقسم الهرم لتنفيذ عقوبة السجن 10 سنوات.. «مُدان بالخطف»

أمرت جهات التحقيق في القاهرة بترحيل البلوجر لوشا إلى قسم شرطة الهرم لتنفيذ عقوبة بالسجن 10 سنوات، لإدانته في قضية خطف.

تفاصيل القبض على لوشا

وكان أحد الكمائن الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد استوقفت محمد عبد الحميد وشهرته البلوجر لوشا وبالكشف عليه؛ تبين أنه هارب من تنفيذ حكم قضائي صادر من جنايات الهرم بالسجن 10 سنوات لاتهامه في قضية خطف، وبمواجهته بالحكم الصادر ضده أيده واعترف بصحته.

ترحيل البلوجر لوشا

وتم تحرير محضر بالضبط، وبالعرض على النيابة العامة قررت ترحيله إلى نيابة الهرم لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده بشأن الحكم الصادر ضده بالسجن 10 سنوات في قضية الخطف.

بداية البلوجر لوشا

وكانت بداية البلوجر لوشا من خلال ظهوره على تطبيق تيك توك وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي وتقديم العديد من الفيديوهات تحت عنوان «الثبات على المبدأ» بمشاركة مجموعة من أصدقائه بمنطقة السيدة زينب، وساهمت تلك الفيديوهات في شهرة محمد عبد الحميد وشهرته البلوجر لوشا بين الشباب والمراهقين في المناطق العشوائية والشعبية وخاصة بمنطقة السيدة زينب حيث مسقط رأسه، على الرغم أنه يواجه العديد من الانتقادات بسبب تلك الفديوهات لكونها تروج للبلطجة وتحث الشباب عليها.

تحريض على البلطجة

وتعرض الفنان أحمد العوضي مؤخرا لانتقادات من جمهوره ومتابعيه بسبب قيامه بنشر صورة تجمعه بـ البلوجر لوشا وذلك أثناء تصوير الفنان أحمد العوضي لمسلسله الجديد «ضرب نار» والذي سوف يعرض في رمضان المقبل، وذلك لأن البلوجر لوشا هو رمز للبلطجة ويحرض عليها من خلال فيديوهاته التي تعدت ملايين المشاهدات.