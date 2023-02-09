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تفاصيل القبض على البلوجر محمد عبد الحميد الشهير بـ«لوشا»

كتب:

حسن سمير
05:15 م | الخميس 09 فبراير 2023
الحبس- صورة تعبيرية

الحبس- صورة تعبيرية

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على البلوجر محمد عبد الحميد الشهير بـ«لوشا»، في منطقة شبرا، لتنفيذ حكم غيابي صادر ضده بالسجن 10 سنوات بتهمة الخطف، بعدما تبين صدور حكم غيابي عليه.

فيديوهات عبر التيك توك

وظهر البلوجر «لوشا» على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يقدم فيديوهات قصيرة على «تيك توك»، وبصحبته عددًا من الأشخاص يلتفون حوله.

واشتهر «لوشا» بطريقة كلامه الغريبة التي لاقت استياء العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

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بقلم حسن سمير