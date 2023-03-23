طفل الهرم ضحية الخطف على يد البلوجر «لوشا»: كان هيقتلني لو ماما ما دفعتش الفلوس

تستكمل محكمة جنايات الجيزة، بعد غد السبت، محاكمة البلوجر الشهير بـ« لوشا»، المحكوم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات، في قضية خطف الطفل ياسين ممدوح، البالغ من العمر 6 سنوات، بالاشتراك مع آخرين، أعلى الطريق الأوسطي بالجيزة، حيث كان برفقة والدته عائدين من محافظة الإسكندرية، لسماع مجرى التحريات.

«ياسين»: كان هيقتلني لو ماما ماجبتش الفلوس

وكانت «الوطن» أجرت أول حوارًا مع الطفل «ياسين ممدوح»، بعد تحريره من التشكيل العصابي، والذي يعد المتهم البلوجر«لوشا» واحدا منهم، قائلا «أنا عشت حالة من الرعب والخوف من احتمالية موتي، لما أخدوني لمكان بعيد، وعرفت ماركة السيارة اللي خطفوني فيها، ووضعوني في منزل خالي من الأشخاص، واشتروا لي شوكولاتة، وعلى مدار الـ3 أيام لم يحضروا لي مياه للشرب، وكنت بسمعهم وهما بيكلموا والدتي، عشان يطلبوا منها فلوس كتير».

السر في السائق الخاص

وأضاف الطفل ياسين «بعد ما سابوني ورجعت لوالدتي مش بعرف أنام، وكل شوية بحلم بالعصابة وهي خطفاني وبحلم بكوابيس، وكنت سامع واحد من العصابة بيهدد والدتي، إنهم هيقتلوني لو ما جابتش الفلوس الفدية، وأول ماشوفت والدتي كنت فرحان أوي، مكنتش متخيل إني أرجع تاني لوالدتي، والسبب كان السواق اللي كان شغال عندنا، هو كان رئيس التشكيل العصابي».