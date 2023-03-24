«الأرصاد» تكشف ذروة الحالة الجوية ومناطق سقوط الأمطار.. تمتد للقاهرة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أن محاظفات القاهرة والجيزة والقليوبية على موعد مع الأمطار الرعدية تكون متوسطة الشدة، خلال فترات الليل، لافتة إلى أنّ ذروة الحالة الجوية وسقوط الأمطار سيكون خلال هذه الليلة حتى يوم السبت الموافق 25 مارس 2023.

وأوضحت الأرصاد، وفق آخر صورالتقطت للأقمار الصناعية، فإنّ تكاثر السحب الرعدية الممطرة بدأت على مناطق من أقصى غرب البلاد «السلوم - سيدي براني - مطروح»، يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة، والتي تصل إلى غزيرة أحيانًا.

وأضاف خبراء الهيئة، أنّ من المتوقع أن تمتد السحب الرعدية الممطرة لتشمل باقي السواحل الشمالية الغربية مع تقدم الوقت، ويكون الوجه البحري تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة ابتداءً من فترات المساء.

وذكرت أنّ البلاد تشهد بداية من اليوم موجة تقلبات جوية جديدة، بدأت خلال ساعات الليل في أقصى غرب البلاد، وأن من المتوقع اليوم الجمعة أن تنشط الرياح في جنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

وأشارت إلى أنّ من المتوقع أن تشهد كل من مطروح والسلوم سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانًا، وأنّه مع دخول ساعات النهار تؤثر الأمطار على الإسكندرية ثم تصل إلى الدلتا والوجه البحري، ومع دخول الليل تكون فرص الأمطار قائمة على القاهرة، وشمال الصعيد تكون متوسطة الشدة ورعدية.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة على مدار اليوم

العظمى في القاهرة 28 والصغرى 15.

العظمى في العاصمة الإدارية 29 والصغرى 16.

العظمى في أكتوبر 29 والصغرى 16.

العظمى في بنها 28 الصغرى 15.

العظمى في دمنهور 29 الصغرى 15.

العظمى في وادي النطرون 29 الصغرى 14.

العظمى في كفر الشيخ 28 الصغرى 15.

العظمى في المنصورة 28 الصغرى 16.

العظمى في الزقازيق 29 الصغرى 16.

العظمى في شبين الكوم 28 الصغرى 15.

العظمى في طنطا 28 الصغرى 16.

العظمى في دمياط 28 الصغرى 15.

العظمى في بورسعيد 27 الصغرى 14.

العظمى في الإسماعيلية 29 الصغرى 13.

العظمى في السويس 29 الصغرى 13 .

العظمى في العظمى في العريش 30 والصغرى 15.

العظمى في رفح 29 الصغرى 14.

العظمى في رأس سدر 28 الصغرى 13.

العظمى في نخل 29 الصغرى 07.

العظمى في كاترين 20 الصغرى 09.

العظمى في الطور 26 الصغرى 13.

العظمى في طابا 25 الصغرى 14.

العظمى في شرم الشيخ 29 الصغرى 17.

العظمى في الإسكندرية 22 الصغرى 15.

العظمى في العلمين الجديدة 21 الصغرى 14.

العظمى في مطروح 21 الصغرى 14.

العظمى في السلوم 25 الصغرى 13.

العظمى في سيوة 29 الصغرى 16.

العظمى في رأس غارب 27 الصغرى 16.

العظمى في الغردقة 28 الصغرى 15.

العظمى في سفاجا 26 الصغرى 15.

العظمى في مرسى علم 28 الصغرى 16.

العظمى في شلاتين 29 الصغرى 17.

العظمى في حلايب 28 الصغرى 16.

العظمى في الفيوم 31 والصغرى 14.

العظمى في بني سويف 30 الصغرى 13.

العظمى في المنيا 30 الصغرى 10.

العظمى في أسيوط 31 الصغرى 12.

العظمى في سوهاج 31 الصغرى 13.

العظمى في قنا 32 الصغرى 16.

العظمى في الأقصر 32 الصغرى 17.

العظمى في أسوان 33 الصغرى 17.

العظمى في الوادي الجديد 35 الصغرى 16.

العظمى في أبو سمبل 34 والصغرى 14.

العظمى في أبو رماد 25 الصغرى 16.

العظمى في رأس حدربة 27 الصغرى 17.