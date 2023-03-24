درجات الحرارة ثاني أيام رمضان 2023.. العظمى في القاهرة 28

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة المتوقعة ثاني أيام رمضان 2023، والتي تأتي بالتزامن مع موجة جديدة من التقلبات الجوية تشهدها البلاد على مدار الساعة الجارية.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي تفاصيل درجات الحرارة ثاني أيام رمضان، على هذا النحو:

درجات الحرارة ثاني أيام رمضان

العظمى في القاهرة 28 والصغرى 15.

العظمى في العاصمة الإدارية 29 والصغرى 16.

العظمى في أكتوبر 29 والصغرى 16.

العظمى في بنها 28 الصغرى 15.

العظمى في دمنهور 29 الصغرى 15.

العظمى في وادي النطرون 29 الصغرى 14.

العظمى في كفر الشيخ 28 الصغرى 15.

العظمى في المنصورة 28 الصغرى 16.

العظمى في الزقازيق 29 الصغرى 16.

العظمى في شبين الكوم 28 الصغرى15.

العظمى في طنطا 28 الصغرى16.

العظمى في دمياط 28 الصغرى15.

العظمى في بورسعيد 27 الصغرى14.

العظمى في الإسماعيلية 29 الصغرى13.

العظمى في السويس 29 الصغرى13 .

العظمى في العظمى في العريش 30 والصغري 15.

العظمى في رفح 29 الصغرى14.

العظمى في رأس سدر 28 الصغرى13.

العظمى في نخل 29 الصغرى07.

العظمى في كاترين 20 الصغرى09.

العظمى في الطور 26 الصغرى13.

العظمى في طابا 25 الصغرى14.

العظمى في شرم الشيخ 29 الصغرى 17.

العظمى في الإسكندرية 22 الصغرى 15.

العظمى في العلمين الجديدة 21 الصغرى 14.

العظمى في مطروح 21 الصغرى 14.

العظمى في السلوم 25 الصغرى 13.

العظمى في سيوة 29 الصغرى 16.

العظمى في رأس غارب 27 الصغرى 16.

العظمى في الغردقة 28 الصغرى 15.

العظمى في سفاجا 26 الصغرى 15.

العظمى في مرسى علم 28 الصغرى 16.

العظمى في شلاتين 29 الصغرى 17.

العظمى في حلايب 28 الصغرى 16.

العظمى في الفيوم 31 والصغرى 14.

العظمى في بني سويف 30 الصغرى 13.

العظمى في المنيا 30 الصغرى 10.

العظمى في أسيوط 31 الصغرى 12.

العظمى في سوهاج 31 الصغرى 13.

العظمى في قنا 32 الصغرى 16.

العظمى في الأقصر 32 الصغرى 17.

العظمى في أسوان 33 الصغرى 17.

العظمى في الوادي الجديد 35 الصغرى 16.

العظمى في أبو سمبل 34 والصغرى 14.

العظمى في أبو رماد 25 الصغرى 16.

العظمى في رأس حدربة 27 الصغرى 17.

وتشهد البلاد بداية من اليوم موجة تقلبات جوية جديدة بدأت خلال ساعات الليل في أقصى غرب البلاد، وأن من المتوقع اليوم الجمعة أن تنشط الرياح في جنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

وأوضحت الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تشهد كل من مطروح والسلوم سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا، وأنه مع دخول ساعات النهار تؤثر الأمطار على الإسكندرية ثم تصل إلى الدلتا والوجه البحري ومع دخول الليل تكون فرص الأمطار قائمة على القاهرة وشمال الصعيد تكون متوسطة الشدة ورعدية.