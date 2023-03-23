«الأرصاد» تحذر من طقس ثاني أيام رمضان: رياح وسقوط أمطار رعدية

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة عدم استقرار الطقس اعتبار من مساء غدًا الجمعة 24 مارس إلى السبت 25 مارس، مؤكدة أن خراط الطقس تشير إلى وجود حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على مناطق شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء.

وأضافت هيئة الأرصاد أن حالة الطقس هذه يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، تكون رعدية أحيانا وقد يصاحبها تساقط لحبات البرد، ونشاط الرياح على بعض المناطق.

طقس السبت 25 مارس 2023

ويشهد طقس السبت انخفاضا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 5 :7 درجات مئوية، وسقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وشمال محافظة البحر الأحمر تمتد إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد تصل إلى حد السيول على سيناء، بالإضافة إلى نشاط الرياح.

توقعات درجات الحرارة خلال يومي الجمعة والسبت

أما عن توقعات درجات الحرارة يومي الجمعة والسبت فجاءت كالتالي:

درجات الحرارة الجمعة

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 16.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 20 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 17.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 32 والصغرى 15.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 17.

درجات الحرارة السبت المقبل

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 12.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 18 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 15.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 24 والصغرى 12.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 15.