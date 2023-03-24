مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 2.. استمرار صراع أحمد مكي مع مربوحة

ينتظر جمهور مسلسل الكبير أوي 7 أحداث الحلقة 2 على قناة on والتي يواصل خلالها أحمد مكي الذي يجسد دور الكبير أوي الصراع مع زوجتة مربوحة بسبب الملل الزوجي.

مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 2.. أحمد مكي

تشهد أحداث الحلقة 2 من مسلسل الكبير أوي 7، لأحمد مكي، استمرار صراع الكبير أوي ومربوحة في إطار كوميدي بعد تخلل الملل الزوجي حياتهما، ليحاول الكبير أن يسعد نفسه، وتحاول مربوحة أن تغير نفسها من أجل إرضاء الكبير بمساعدة جوني.

أحداث وقصة مسلسل الكبير أوي 7

وشهدت الحلقة 1 من مسلسل الكبير أوي العديد من الأحداث الكوميدية، منها حلم الكبير بزواجه من الراقصة لورديانا، وسعي مربوحة لإرضاء الكبير بعد خيانته لها، كما تطرقت الحلقة لمشروع جوني وهو إنشاء «جيم» لأهالي المزاريطة للقضاء على عاداتهم الغذائية السيئة.

ويعرض المسلسل حصريا على قناة ON، ومنصة «وواتش إت»، يوميًا عقب الإفطار الساعة 6:15 عقب أذان المغرب.