مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 7 بطولة أحمد مكي الحلقة 2 والقنوات الناقلة

يتساءل الجمهور عن القنوات الناقلة لمسلسل الكبير أوي 7 بطولة أحمد مكي في رمضان 2023، وذلك بعد عرض الحلقة الأولى من المسلسل التي نالت إشادات عديدة من المتابعين.

القنوات الناقلة لمسلسل الكبير أوي 7 بطولة أحمد مكي في رمضان 2023

ويُعرض المسلسل الكوميدي الكبير أوي 7 يوميًا عبر شبكة قنوات ON حصريًا، وتتم الإعادة على قناة ON DRAMA، وترددها 11861 رأسي طوال شهر رمضان.

مواعید عرض مسلسل الكبير أوي 7

و عرض مسلسل الكبير أوي 7 يوميًا عقب أذان المغرب مباشرة خلال شهر رمضان الكريم، في تمام الساعة 6:15 مساءً، ويُعاد المسلسل على قناة أون الساعة 12:30 صباحًا بعد منتصف الليل، وتكون الإعادة الثانية في 2:00 مساء.

أحداث وقصة مسلسل الكبير أوي 7

وتدور أحداث وقصة مسلسل الكبير أوي 7، حول المشاكل الأسرية والملل الزوجي الذي أصيب به الكبير أوي بعد فترة من زواجه بمربوحة، ما يجعله يخونها في خياله وعن طريق السوشيال ميديا، ولكنها تبحث من الناحية الأخرى كيفية إعادته لها مرة أخرى.