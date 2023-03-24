الشيخ زويد تودع لاعب كرة يد لقي مصرعه في حادث سير «صور»

شيع العشرات من أبناء العائلات والقبائل بمدينة الشيخ زويد جثمان الشاب هاني سالم لافي أبو الحاج 22 عاما، لاعب كرة اليد ضمن لاعب مشروع العمالقة والموهوبين مواليد 2000 باتحاد اليد، والذي توفي قبيل فجر اليوم في حادث سير على الطريق المحوري بين العريش والشيخ زويد.

وسادت حالة من الحزن الشديد مدينة لوفاة أبولافي لما كان يتمتع به من حسن الخلق والتدين والمعاملة بين الناس، وكان من الشباب المثقف الواعي، فقد كان علاوة على أنه لاعب متميز في كرة اليد، وتم اختياره مؤخرا في صفوف المنتخب المصري، بعد تنقله بين عدة أندية، فقد كان يدرس في كلية التجارة جامعة العريش

صلاة الجنازة بمسجد أبو الحاج بوسط الشيخ زويد

وكان العشرات من أبناء العائلات والقبائل قد أدوا صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة اليوم من مسجد أبو الحاج بالسكة الحديد بوسط مدينة الشيخ زويد، بحضور رموز المجتمع المدني، وأصدقائه وجيرانه وأقاربه من أبناء العائلات، وسوف يقام العزاء بديوان العائلة بجوار المسجد.

إنهاء إجراءات الدفن بمستشفى العريش العام

حيث تم نقله من مستشفى العريش الى مسقط رأسه بوسط الشيخ زويد بعد إتمام إجراءات الدفن واستخراج تصريح الدفن،بعد انتهت التحقيقات وكتابة المحضر الرسمي بالواقعة، وأخطار النيابة

الاتحاد المصري لكرة اليد ينعى هاني سالم

تقدم مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد في بيان له برئاسة الدكتور محمد الأمين وأعضاء مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة اليد، وجميع العاملين بالاتحاد المصري لكرة اليد وجميع لجان الاتحاد المصري لكرة اليد بواجب العزاء في وفاة المغفور له اللاعب الشاب هاني سالم سليمان لافي لاعب مشروع العمالقة والموهوبين مواليد 2000، ومنتخب مصر الوطني للناشئين سابقا ومنتخب مصر الوطني لكرة اليد الشاطئية سابقا ولاعب نادي 6 أكتوبر سابقا، ولاعب نادي جزيرة الورد.