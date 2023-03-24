مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في حادث سير بالدقهلية

شهد طريق الربيعة الشركة الإنجليزية بمركز دكرنس في محافظة الدقهلية، وقوع حادث تصادم دراجتين ناريتين، أسفر عن وفاة شخص وإصابة 3 آخرين بكسور وجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد، وجرى نقل الجثة والمصابين للمستشفى المركزي، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ لمركز شرطة دكرنس من نقطة شرطة مستشفى دكرنس العام بوصول جثة شخص هامدة وعدد 3 مصابين.

على الفور انتقل الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين وفاة "أحمد ت.ا" 19 عاما، مقيم بقرية الربيعة بمركز دكرنس، متأثرا بإصابته بكسر بالجمجمة وقطع بشرايين الرقبة، وجرى إيداع الجثة بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

أسماء المصابين

كما تبين إصابة كل من، "حمدي ع.ر" 15 عاما، طالب بالصف الأول الإعدادي، مقيم بقرية الربيعة، "إسلام أ.ع" 18 عاما، طالب بالصف الأول الصناعي، و"حازم إ.ب" 16 عاما، طالب ومقيم بقرية الربيعة، وجرى نقلهم لمستشفى الطوارئ بالمنصورة، وحرر محضر بالواقعة.