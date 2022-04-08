مقتل طفل على يد زميله أثناء لعب كرة القدم بملوي

لقي طفل مصرعه نتيجة إصابته بسلاح أبيض علي يد زميله إثر وقوع مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة لخلاف على لعب كرة القدم، بأحد شوارع مدينة ملوي جنوب محافظة المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوفاة طفل طعنا بسكين على يد زميله بأحد شوارع مدينة ملوي.

المتهم طعن المجني عليه بسكين في القلب

انتقل ضباط البحث الجنائي لفحص الحادث حيث تبين وقوعه ليلا ومقتل محمد. ح، 12 عاما، والمتهم بقتله زميله يوسف.ج، 12 عاما، مقيم بذات المنطقة، وذلك جراء وقوع خلاف بينهما على لعب كرة القدم، حيث أحضر الثاني سكين وأنهى حياة الأول نتيجة طعنة نافذة بالقلب.

تدابير أمنية تحسبا لأي تداعيات

تم ضبط المتهم، ونُقلت جثة المتوفي إلى مشرحة مستشفي ملوي التخصصي لحين صدور تقريري الطب الشرعي ومفتش صحة، بعد توقيع الكشف الطبي على الجثة ومناظرتها، وتحرر عن ذلك محضر برقم 1271 إداري قسم شرطة ملوي، وتم إتخاذ التدابير اللازمة وتعزيز التواجد الأمني بمكان الحادث منعا لوقوع أي تداعيات.

على جانب آخر، لقى شخص مصرعه فى حادث سير بطريق القاهرة-أسوان الزراعي، حيث تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من مأمور مركز شرطة سمالوط شرق، بمصرع شخص، صدمته سيارة ميكروباص أثناء عبور الطريق، ونتج عن ذلك تعرضه لإصابات بالغة نتج عنها الوفاة، وتم نقل الجثة لمستشفي سمالوط، وتقرر التحفظ على الميكروباص وسائقه، لحين العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.