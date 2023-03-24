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مصرع شاب وإصابة آخر في حادث سير بشمال سيناء

كتب:

حسين ابراهيم
04:14 ص | الجمعة 24 مارس 2023
حادث سير.. أرشيفية

حادث سير.. أرشيفية

لقي شاب مصرعه وأصيب آخر، بحادث سير غرب مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، بعد انقلاب سيارتهما قبل قليل، وجرى نقلهما إلى مستشفى العريش العام.

وأكد مصدر طبي بمستشفى العريش العام، أن شاب يبلغ من العمر 22 عاما، توفى جراء حادث سير بالقرب من الطريق الدولي المحوري غرب مدينة العريش.

فيما أصيب شاب آخر كان معه في السيارة أثناء انقلابها، وجرى إدخاله قسم العناية الفائقة، ليبقى تحت الملاحظة والمتابعة لمدة 24 ساعة.

وفاة شاب في المكان وجار إسعاف آخر بالمستشفى  

وقال مصدر بالإسعاف، إنه جرى نقل 2 من الشباب إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى العريش العام، أصيبا في حادث سير، توفى أحدهما في الحال، ويدعى هاني أبو لافي 22 عاما، فيما أصيب محمد صقر في الحادث.

وأضاف المصدر، أن الشاب توفى إثر اصطدامه بمقدمة السيارة، ما عرضه إلى عدة كدمات مؤثرة في الرأس والقلب، وأجزاء من الجسم.

مديرية أمن شمال سيناء تتلقى إخطارا بالحادث

وكانت مديرية أمن شمال سيناء، تلقت إخطارا بوقوع حادث سير فجر اليوم غرب مدينة العريش، توفى إثره شاب، وأصيب آخر، جرى نقله إلى مستشفى العريش العام.

ووضعت الجثة في مشرحة المستشفى، لتبقى تحت تصرف النيابة لحين الانتهاء من سير التحقيقات، واستخراج تصريح الدفن.

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