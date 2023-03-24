اتحاد النقل الجوي العربي يناقش آلية وصول الانبعاثات إلى صفر بحلول 2050

قالت شركة مصر للطيران، إن المهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، شارك في اجتماع اللجنة التنفيذية رقم 94 للاتحاد العربي للنقل الجوي الذي عقد بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، الذي نظمته شركة الخطوط السعودية.

وأضافت الشركة خلال بيان، أن اجتماع اللجنة التنفيذية ناقش العديد من الموضوعات المهمة مثل الشؤون البيئية والوقود المستدام إذ يعد الوقود المستدام من أهم المحاور التي ستبدأ صناعة النقل الجوي في الاعتماد عليها لتحقيق الأهداف الاستراتيجية طويلة الأجل للاستدامة والوصول إلى هدف صفر انبعاثات بحلول عام 2050.

الوقود المستدام

وأشارت شركة مصر للطيران، إلى أن مناقشات اللجنة خلال الاجتماع أوضحت أن نسبة الوقود المستدام المستخدم حاليا أقل من 0.1% من الوقود المستخدم بالطائرات وينتج عن استخدامه خفض الانبعاثات بنسبة 80%؜ مقارنة بوقود الطائرات المعتاد، لافتة إلى أنه من المتوقع ارتفاع إنتاجية الوقود المستدام لتبلغ 3,702 مليون جالون سنويا في 2030، ومن المتوقع أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية أول الدول المنتجة للوقود المستدام والصين تأتي في الترتيب الثاني.

استخدام 2% وقود مستدام اعتبارًا من 2025

وأوضحت مصر للطيران، أنه جرى أيضا خلال الاجتماعات مناقشة تشريع الاتحاد الأوروبي Refuel EU الذي يلزم باستخدام 2% وقود مستدام اعتبارًا من 2025، و6% في 2030، و32% في 2040، و63% في 2050، موضحة أن بعض الدول الأوروبية فرضت قرارات على شركات الطيران التي تهبط وتقلع بمطاراتها استخدام نسبة من الوقود المستدام في رحلاتها وهذا يؤدي إلى أعباء مادية إضافية على شركات الطيران.

وأشارت الشركة إلى أن اجتماع اللجنة التنفيذية، أكد أن برنامج CORSIA التابع للإيكاو هو الآلية الوحيدة المبنية على السوق التي تتعامل مع انبعاثات الطيران الدولي، لذا على شركات الطيران تحديد طرق تلبية متطلبات CORSIA، سواء من خلال شراء شهادات التعويض عن الانبعاثات، أو من خلال التحكم في الانبعاثات الناتجة عن رحلات شركات الطيران بحيث تظل أقل من خط الأساس وهو 85% من مستويات انبعاثات عام 2019.