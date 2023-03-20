مزايا بروتوكول التعاون بين مصر للطيران وبنك مصر.. أهمها التحصيل الإلكتروني

وقعت شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، بروتوكول تعاون مع بنك مصر، في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز رقمنة الخدمات في مختلف الأنشطة وفقا لتوجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي.

وقال الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، إن هذا البروتوكول يُعزز حرص أثنين من أكبر الكيانات الاقتصادية على تقديم المزيد من الخدمات الإلكترونية بين قطاع الطيران والمنظومة المصرفية، مشيرًا إلى التنسيق بين الشركة الوطنية مصر للطيران وبنك مصر؛ لتحقيق مزيد من التعاون التجاري خلال الفترة المقبلة، واستكمالاً لفكر رائد الاقتصاد الوطني طلعت حرب باشا صاحب فكرة تأسيس بنك مصر عام 1920ومصر للطيران عام 1932.

وأضاف «حلمي»، أن وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة لا تدخر جهدًا في التنسيق مع كافة مؤسسات الدولة في مختلف المجالات لتقديم خدمة متكاملة لعملائها.

ومن جهته، قال محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن هذا البروتوكول يعد تعزيزا لنجاحات بنك مصر في مجال المدفوعات الإلكترونية ودعم التحول الرقمي، من خلال توفير الحلول الإلكترونية للتسهيل على العملاء، بما يسهم بصورة أكبر في تقديم الخدمات المصرفية والمالية بصورة ميسرة ومتطورة.

إثراء تجربة السفر والتسويق لعملاء مصر للطيران

ومن جانبه، أشار المهندس يحيي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إلى أن تلك الشراكة تهدف إلى تقديم العديد من المميزات والخدمات لإثراء تجربة السفر والتسويق لعملاء مصر للطيران الحاليين والجدد بما يسهم في تقديم أعلى مستوى من الرفاهية والراحة واستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في نقاط البيع الإلكترونية، بالإضافة إلى تقسيط تذاكر الطيران بأسعار مميزة من خلال الموقع الإلكتروني لشركة مصر للطيران.

يهدف البروتوكول الذى وقعه من الجانبين كل من الطيار إيهاب الطحطاوي رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية وعاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إلى تحقيق التعاون بين بنك مصر والشركة الوطنية مصر للطيران في مجال المدفوعات الإلكترونية، بما يتيح تقديم العديد من الخدمات للعملاء منها؛ التحصيل الإلكتروني من خلال كافة قنوات التحصيل المختلفة «نقاط البيع الإلكترونية (P.O.S) - الموقع الإلكتروني».

ويتم الربط بين بنك مصر والمنصة الإلكترونية الخاصة بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية وإتاحة الدخول على الموقع من أي مكان سواء من داخل مصر أو من الخارج والحجز وسداد القيم المستحقة، مع توفير آلات POS من بنك مصر بأحدث تكنولوجيا نقاط البيع الإلكترونية التي تتميز بالسرعة الفائقة في تحميل البيانات وذلك لكل مكتب من مكاتب الشركة المنتشرة في أنحاء الجمهورية، وإتاحة إمكانية إرسال Payment Link على البريد الإلكتروني للعملاء للدفع من خلال موقع مصرللطيران.

مزايا البروتوكول

ويتيح البروتوكول أيضا لعملاء بنك مصر حاملي بطاقات بنك مصر الائتمانية عدد من العروض المميزة منها؛ تقسيط تذاكر الطيران بأسعار فوائد مميزة سواء المنفذة من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة بشركة مصر للطيران من خلال أي مكتب من المكاتب التابعة للشركة داخل مصر، كما يتيح البروتوكول العديد من المزايا والخصومات لكبار عملاء بنك مصرBM VIP منها؛ التمتع بخصم 10 % على أسعار تذاكر رحلات الطيران، خصم 25% على رسوم الوزن الزائد للحقائب، والتمتع بخصم 10% على ترقيه الدرجة السياحية إلى درجه رجال الأعمال وذلك على جميع الرحلات الدولية من خلال مكاتب شركة مصر للطيران على مستوي الجمهورية.