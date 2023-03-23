«مصر للطيران» تنجح في اجتياز اختبار الانبعاثات الناجمة عن الطائرات

أعلن المهندس يحيى زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصرللطيران، عن نجاح قطاع السلامة والجودة ومتابعة أداء الشركات، في اجتياز مراجعة شركة ڤيريفافيا العالمية، المتخصصة في مجال الانبعاثات الناجمة عن الطائرات CORSIA، تحت قيادة الطيارمحمد بدوى موسى رئيس قطاع السلامة والجودة بالشركة القابضة لمصرللطيران.

تطبيق معايير الجودة العالمية

وأكد «زكريا» في تصريحات صحفية اليوم، أنّ الشركة تحرص دائما على تطبيق معايير الجودة العالمية والحفاظ على البيئة، واتباع توصيات المنظمات والهيئات الدولية مثل ICAO، والاتحاد الأوروبي للحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات.

وأوضح رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أنّ هذا الاجتياز يعتبر تأكيدا على اتباع الشركة الوطنية لسياسات تقليل الانبعاثات، وفقا لتوصيات مؤتمر المناخ COP27، وتنفيذا للتوصيات الدولية من الأمم المتحدة بهدف الحفاظ على الغلاف الجوى.

وأشار إلى أنّ فريق المراجعون الدوليون، أشاد بفريق عمل مصر للطيران، وعلى رأسهم الطيار أحمد مطر، مدير عام الإدارة العامة للوقود والانبعاثات بقطاع السلامة والجودة ومتابعة أداء الشركات.

مواعيد رحلتي مصر للطيران إلى ميونخ اليوم

وفى نفس السياق، أعلنت شركة مصر للطيران وبسبب الإضراب الذى تم فى مطار ميونخ بألمانيا أمس، أنّ رحلتى الشركة إلى مطار ميونخ، ستقلع الأولى اليوم من القاهرة في الساعة 12 ظهرا، على أن تقلع رحلة العودة من ميونخ إلى القاهرة فى الساعة 4 عصرا بتوقيت ميونخ.

وطالبت شركة مصر للطيران من كافة العملاء المسافرين على رحلتها من ميونخ إلى القاهرة اليوم، ضرورة التواجد قبل 4 ساعات من موعد الإقلاع المقرر، لتجنب التأخير الناتج عن الإضراب، كما أهابت بكافة المسافرين على رحلتيها اليوم من القاهرة أو من ميونخ، ضرورة مراجعة تذاكرهم من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصرللطيران علي رقم 1717.