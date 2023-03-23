«مصر للطيران» تعلن استعدادها المكثف لنقل المسافرين خلال رمضان

قالت شركة مصر للطيران، إنه حرصا منها على مشاركة عملائها في جميع المناسبات، احتفلت الشركة مع عملائها المسافرين والقادمين اليوم بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.

تقديم الهدايا التذكارية للمسافرين

وأضافت الشركة في بيان صحفي اليوم، أن فريق عمل من مصر للطيران قدم الهدايا والتقاط الصور التذكارية بهذه المناسبة، لافتة إلى أن المسافرين أعربوا عن سعادتهم بهذه اللفتة الطيبة، وقدموا الشكر والتقدير للناقل الوطني مصر للطيران على اهتمامها الدائم بعملائها.

وأشارت إلى أن الشركة القابضة لمصر للطيران وشركاتها التابعة اتخذت كل الإجراءات اللازمة استعدادا لشهر رمضان المعظم بما يتناسب مع أجوائه ورغبات عملاء الشركة حول العالم.

الشركة استعدت بشكل جدي للشهر الكريم

ولفتت الشركة إلى أن كل الشركات التابعة لشركة مصر للطيران استعدت بشكل كبير للشهر الكريم بإعتباره من فترات الذروة، موضحة أنها حرصت على إضفاء الأجواء الرمضانية على متن طائراتها وتقديم الوجبات التي يتميز بها الشهر الكريم، والتي تتزامن مع توقيت وجبتي الإفطار والسحور.

وأشارت الشركة إلى أن شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية وشركة مصرللطيران للصيانة والأعمال الفنية اتخذتا كل الإجراءات المتبعة والمعمول بها في تلك الفترة، وبما يتناسب مع فترات ذروة التشغيل.