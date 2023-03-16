مصر للطيران تنقل رحلاتها للرياض والدمام إلى مبنى الركاب 3

قالت شركة مصر للطيران، التابعة لوزارة الطيران المدني، إنه بداية من اليوم يجرى تغيير إقلاع رحلات مصر للطيران المتجهة من مطار القاهرة إلى الرياض والدمام بالمملكة العربية السعودية إلى مبنى الركاب رقم 3 بدلاً من مبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة.

وأضافت الشركة في بيان صحفي، أن الراغبين في الحصول على أية معلومات فعليهم التواصل مع مركز اتصالات مصر للطيران علي رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر.

تعديل مواعيد إقلاع رحلات الشركة إلى مطار أثينا

وفى سياق متصل، أكدت شركة مصر للطيران، أنها قررت تعديل موعد إقلاع رحلتي مصر للطيران من وإلى أثينا اليوم بشكل استثنائي، وذلك بسبب وجود إضراب بمطار أثينا اليوم الخميس 16 مارس 2023، لافتة إلى أن المواعيد الاستثنائية لرحلتي مصر للطيران لأثينا بالنسبة للرحلة الأولى التي كان مقرر انطلاقها في الساعة 10.45 من صباح اليوم، فإنها ستنطلق في تمام الساعة 11 من مساء اليوم.

وأضافت شركة مصر للطيران أن الموعد الاستثنائي لرحلة الشركة الثانية من مطار آثينا (رحلة العودة) إلى القاهرة سيكون فى الساعة 2 من صباح غدا الجمعة بعد أن كان مقرر إنطلاقها في الساعة 2.40 عصر اليوم .

عودة رحلات الشركة لمواعيدها الطبيعية غدا

ولفتت الشركة إلى أن كل رحلات مصر للطيران لمطار آثينا، ستعود لموعدها الطبيعي، وفقا لجداول التشغيل بداية من غد الجمعة 17 مارس.