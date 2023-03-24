تداول 16 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، اليوم الجمعة، وصول إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة لـ8 سفن، وتم تداول 16000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و934 شاحنة و30 سيارة.

2500 طن بضائع واردات

وشملت حركة الواردات 2500 طن بضائع، و357 شاحنة و22 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 13500 طن بضائع، و577 شاحنة و8 سيارات.

استقبال ومغادرة سفن

واستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة دليلة، بينما تغادر السفينتين أمل وبوسيدون اكسبريس، كما يشهد ميناء نويبع تداول 4800 طن بضائع و330 شاحنة، ويستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا، بينما تغادر ثلاث سفن وهي آيلة وسينا وبريدج، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2070 راكبا بموانيها.