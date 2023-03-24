السيطرة على حريق هائل في جراج بالمحلة.. وتفحم 3 سيارات

نجحت قوات الحماية المدنية بالغربية، في إخماد حريق شب في جراج سيارات بقرية الدواخلية بدائرة مركز المحلة الكبرى، دون خسائر بشرية، وأسفرت النيران عن تفحم 3 سيارات، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

إخطار نشوب حريق

تلقت الأجهزة الأمنية بالغربية، إخطارا بنشوب حريق هائل داخل جراج سيارات في قرية الدواخلية بدائرة مركز المحلة، وعلي الفور انتقلت قوة أمنية وقوات من الحماية المدنية وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء والإسعاف، وتم إخماد النيران قبل امتدادها إلى الأماكن المجاورة.

المعاينة الأولية

وتبين من التحريات الأولية التي قامت بها جهات التحقيق نشوب حريق هائل في جراج سيارات وأسفر الحريق عن تفحم 3 سيارات ملاكي ونقل وميكروباص دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

تم إخماد النيران من قبل قوات الحماية المدنية، وإجراء أعمال التبريد، والتأكد من عدم وجود أي محتويات تساعد على تجدد اشتعال النيران مرة أخرى، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق والتي قررت ندب خبراء المعمل الجنائي لمعرفة ملابسات الحريق وتحديد القيمة النهائية للخسائر والتلفيات، وسرعة التحريات والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.