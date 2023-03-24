سبب حريق مصنع مراتب بالعبور.. الرياح ساعدت في سرعة انتشار النيران

نجحت الحماية المدنية في مديرية أمن القليوبية في السيطرة على حريق مصنع مراتب بالعبور بعد الدفع بعدد كبير من سيارات الإطفاء يصل إلى 20 سيارة وخزان كبير، حيث انتقل إلى مكان الحريق عدد كبير من القيادات الأمنية والتنفيذية وعلى رأسهم اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، لمتابعة الموقف أولا بأول من مكان الحريق.

20 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق مصنع مراتب بالعبور

وفور تلقي الحماية المدينة إخطار بوجود حريق مصنع مراتب بالعبور، تم التدخل السريع ومنع امتداد النيران إلي المناطق المجاورة، حيث تم الدفع بعدد كبير من سيارات الإطفاء فور تلقي الأجهزة الأمنية إخطارا بالحريق، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحريق.

خسائر حريق مصنع مراتب بالعبور

ولم ينتج عن حريق مصنع مراتب بالعبور أي خسائر في الأرواح أو إصابات بين العاملين وفق ما أكدته غرفة عمليات محافظة القليوبية، فيما لم يتم حصر الخسائر المالية حتى الآن، فيما تشير التحقيقات الأولية إلى أن سبب الحريق هو ماس كهربائي تسبب في اشتعال النيران، كما ساهمت سرعة الرياح وعوامل الطقس في سرعة اشتعال النيران في المصنع بالكامل.

كان اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارا بنشوب حريق مصنع مراتب بالعبور، حيث انتقل على الفور إلى مكان الحريق، ووجه بسرعة التعامل من قبل الحماية المدنية والدفع بعدد كبير من سيارات الإطفاء، وتم السيطرة على الحريق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.