السيطرة على حريق بأحد منازل الباجور بالمنوفية

نجحت قوات الحماية المدنية في مديرية أمن المنوفية، قبل قليل، في السيطرة على حريق نشب في منزل مكون من طابقين، في قرية زاوية جروان التابعة لمركز الباجور، إذ دفعت بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة عليه بمساعدة شباب القرية.

بالانتقال والفحص، تبين نشوب حريق في منزل بقرية زاوية جروان دائرة المركز، وجرى السيطرة عليه ومنع انتشاره إلى الأماكن المجاورة، وجرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات، وكشف ملابسات الحريق وأسبابه.

مدير الأمن يتلقى إخطارا بالواقعة

تلقى اللواء حاتم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الباجور، والحماية المدنية، يفيد بالسيطرة على حريق في منزل بقرية زاوية جروان دائرة المركز، بعد الدفع بسيارات الإطفاء فور تلقي إخطارا بالحريق، وجرى تحرير المحضر اللازم، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.