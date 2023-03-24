افتتاح معرض «رمضان كريم» بمتحف كفر الشيخ «صور»

أعلن متحف كفر الشيخ، افتتاح معرض مؤقت بعنوان «رمضان كريم»، بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك لعام 1444 هجرية، بحضور الدكتور عادل عبد الصمد يوسف، مدير عام منطقة وعظ كفر الشيخ، وحسام فتوح حماد، الوكيل الثقافي لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، والدكتور السيد البنا، مدير عام إدارة التسجيل والتوثيق لمتاحف الوجه البحري ومدن القناة، ومحمد أبو شامة، وكيل متحف كفر الشيخ نائباً عن الدكتور أسامة فريد، مدير عام المتحف.

عرض لوحات نادرة

وضم المعرض مجموعة من اللوحات لوصف النبي محمد ﷺ، ومصحفا بخط يد الشيخ محمد عبد العزيز الرفاعي يرجع لعام 1341 هجرية، ولوحتين تشملان ورقتين من مصحف مكتوبين بخط اليد، بالإضافة إلى مشكاة تحمل اسم الخديوي عباس حلمي الثاني.

إقبال من الزائرين علي المعرض

كما شهد متحف كفر الشيخ زيارات متعددة وإقبالاً كبيراً من الزائرين الذين تعرفوا من خلال الزيارة على أهم القطع الأثرية الموجودة بالمتحف، وزيارة المعرض المؤقت «رمضان كريم»، والاطلاع علي المعروضات النادرة فيه، والتقاط بعض الصور التذكارية بالمتحف.

متحف كفر الشيخ

جدير بالذكر، أن متحف كفر الشيخ يقع بجوار جامعة كفر الشيخ فى حديقة صنعاء، وهو مقام على مساحة 7 آلاف متر، ويتكون المبنى من عدد من قاعات العرض المتحفي، وقاعات للتهيئة المرئية، والتربية المتحفية والندوات، بالإضافة إلى مبنى للخدمات، وتم افتتاحه في عام 2020م.

سعر تذكرة دخول متحف كفر الشيخ

وتبلغ أسعار تذاكر زيارة المتحف 10 جنيهات للزائر المصري، و5 جنيهات للطالب المصري، فيما تبلغ التذكرة 80 جنيهاً للزائر الأجنبي، و40 جنيهاً للطالب الأجنبي، ويتم فتح المتحف طوال أيام الأسبوع من الساعة الـ9 صباحاً وحتى الساعة 4 مساءً.