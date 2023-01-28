افتتاح معرض «حماة الوطن» وورشة لذوي الهمم في متحف كفر الشيخ احتفالا بعيد الشرطة

نظم متحف كفر الشيخ عددا من الفعاليات واستقبل رحلات متعددة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور أسامة فريد، مدير المتحف.

افتتاح متحف حماة الوطن

ومن جانبه، قال الدكتور أسامة فريد، مدير متحف آثار كفر الشيخ، أنه تم افتتاح معرض مؤقت بعنوان «حماة الوطن» احتفالاً بالذكرى الـ71 لعيد الشرطة المصرية، وضم المعرض مجموعة متنوعة من الأسلحة، مثل «الغدارات» و«القربينات» التي ترجع للقرن الثامن عشر، وبعض البنادق ورشاش بندقية آلية استخدمت في معركة الإسماعيلية، ولوحة لأفراد الشرطة من العصر العثماني وسيف بجراب من الجلد مطعم بالفضة.

زيارة ميدانية لذوي الاحتياجات الخاصة

وأضاف أنه تم تنظيم زيارة لقسم التربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بمتحف كفر الشيخ، بالتعاون مع المركز الثقافي بكفر الشيخ، وإلقاء محاضرة بمقر المدرسة الفكرية بعنوان «العلم نور»، ألقتها أميرة عون، مسئول قسم التربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بالمتحف، وذلك في إطار المشاركة الثقافية والمجتمعية التي يقوم بها المتحف وبمناسبة الاحتفالات باليوم الدولي للتعليم، بالإضافة لورشة فنية لطلاب المدرسة.

كما شهد متحف كفر الشيخ زيارات متعددة وإقبال الزائرين، وتعرفوا من خلال الزيارة على أهم القطع الأثرية الموجودة بالمتحف، بالإضافة لزيارة المعرض المؤقت «حماة الوطن» والتقاط بعض الصور التذكارية بالمتحف.