المفتي على الراديو 9090: شهر رمضان أهم مواسم الخير للأمة المحمدية

قدم الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، الحلقة الأولى من برنامج «اللهم أعنا»، المذاع على الراديو 9090، خلال شهر رمضان المبارك.

وقال مفتي الجمهورية: «إن شهر رمضان الفضيل، جعله الله عز وجل، أهم مواسم الخير في الأمة المحمدية، فيه أنزل الله القرآن، وفيه ليلة هي خير الليالي على الإطلاق، خير من ألف شهر، وفيه فرق الله بين الحق والباطل».

شهر رمضان متعدد الفضائل

وأضاف المفتي، أن شهر رمضان متعدد الفضائل، يحتاج إلى أشخاص تشمر عن ساعديها، كي يلحقون بركب الإيمان.

واستشهد مفتى الجمهورية بحديث رسول -صلى الله عليه وسلم- «إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد كل ليلة: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة».

اغتنام فضائل الشهر الكريم

وتابع بأنه يجب اغتنام فضائل هذا الشهر الكريم، فلا عذر عن من يبتعد عن الله في مثل هذا الشهر الكريم.

يذاع برنامج «اللهم أعنا» على «الراديو 9090»، خلال شهر رمضان، للدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية، قبل الإفطار.