دعاء الليلة الثالثة من شهر رمضان.. اللهم إني أسألك العفو والعافية

عبادة الدعاء من أفضل العبادات التي تقرب بين العبد وربه، وفي ثاني أيام شهر رمضان المبارك يستحب الإكثار من عبادة الدعاء بمختلف الصيغ وفي كل الأوقات، حتى يستفيد المسلم من شهر رمضان الذي يأتي مرة واحدة في العام، لذلك نرصد في السطور التالية دعاء الليلة الثالثة من شهر رمضان.

دعاء الليلة الثالثة من شهر رمضان

ويستطيع المسلم خلال دعاء الليلة الثالثة من شهر رمضان الدعاء بأي صيغة محببة إلى نفسه، دون التقيد بدعاء محدد أو صيغة معينة، ولكن يدعو الشخص بما تيسر له خلال هذه الأيام التي يرجى فيها الاستجابة ومضاعفة الثواب من المولى عز وجل.

ومن دعاء الليلة الثالثة من شهر رمضان، التي يمكن الاستعانة بها في الدعاء لله عز وجل على سبيل المثال لا الحصر هي:

- اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان رزقي في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدًا فقرّبه، وإن كان قريبًا فيّسره، وإن كان كثيرًا فبارك فيه يا أرحم الراحمين.

- اللهم إني أسألُك العفوَ والعافيةَ، في الدنيا والآخرةِ، اللهمَّ إني أسألُك العفوَ والعافيةَ، في دِيني ودنيايَ وأهلي ومالي، اللهمَّ استُرْ عوراتي، وآمِنْ روعاتي، واحفظني من بين يدي، ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذُ بك أن أُغْتَالَ من تحتي.

- اللهم إني أسألُكَ مِنَ الخيرِ كلِّهِ عَاجِلِه وآجِلِه ما عَلِمْتُ مِنْهُ وما لمْ أَعْلمْ، وأعوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كلِّهِ عَاجِلِه وآجِلِه ما عَلِمْتُ مِنْهُ وما لمْ أَعْلمْ، اللهمَّ إنِّي أسألُكَ من خَيْرِ ما سألَكَ مِنْهُ عَبْدُكَ ونَبِيُّكَ، وأعوذُ بِكَ من شرِّ ما عَاذَ بهِ عَبْدُكَ ونَبِيُّكَ، اللهمَّ إنِّي أسألُكَ الجنةَ وما قَرَّبَ إليها من قَوْلٍ أوْ عَمَلٍ، وأعوذُ بِكَ مِنَ النارِ وما قَرَّبَ إليها من قَوْلٍ أوْ عَمَلٍ، وأسألُكَ أنْ تَجْعَلَ كلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لي خيرًا.

وأدعية قصيرة في الليلة الثالثة من شهر رمضان

ويمكن أيضا أن يشمل دعاء الليلة الثالثة من شهر رمضان، ما يلي وغيرها من خير الدنيا والآخرة:

- اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب يا رحيم اجعلنا ممن تعتق رقابهم في هذا الشهر الفضيل.

- اللهم تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة قلبي.

- اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.