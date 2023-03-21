دعاء دخول شهر رمضان.. «اللّهم أعنّا على صيامه وقيامه»

تفصلنا أيام معدودة عن قدوم شهر رمضان المبارك، لذلك يبحث الناس عن دعاء دخول شهر رمضان.. شهر الخير والبركة، شهر الإحسان والروحانيات المميزة والقريبة من قلب كل المسلمين، وخير الأعمال التي نستقبل بها الشهر الفضيل هي الدعاء، لذلك في السطور التالية نقدم بعض الأدعية المشروع الاستعانة بها في استقبال رمضان.

دعاء دخول شهر رمضان

ولا يوجد أحاديث ثابتة عن دعاء دخول شهر رمضان لكن هناك بعض الأدعية التي يمكن الدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى بها عند قدوم الشهر المبارك، ومن هذه الأدعية على سبيل المثال لا الحصر:

- اللّهم بلغّنا رمضان، وأعنّا فيه على الصيام والقيام وفعل الخيرات واجتناب المُحرّمات.

- اللّهم أهلّه علينا في أتمّ الصحة والعافية والسعادة والرّضا نحن وجميع أهلينا وجميع المسلمين.

- اللّهم بلغّنا رمضان، وارزقنا فيه تلاوة القرآن العظيم وتدبّره، وأعنّا على فهمه وتطبيقه.

- اللّهم بلغنا إياه بلوغًا يُغيّر حالنا إلى الأفضل، ويُطهّر أنفسنا من الداخل.

- اللّهم اجعله شهر عزِّ للإسلام والمسلمين.

- اللّهم اجعله شهرًا تستقيم فيه حياتنا، وتنصلح فيه أمورنا، وترزقنا فيه كل خير في الدنيا والآخرة.

دعاء استقبال رمضان

ومن دعاء دخول شهر رمضان المستحب:

- اللهم بلغنا رمضان بلوغًا يغير حالنا إلى أحسنه، اللهم بلغنا بلوغ رحمة، ومغفرة، وعتق من النار يا رب العالمين.

- اللهم بلغنا لا فاقدين ولا مفقودين ونحن في أحسن حال، وارحم من فقدناهم يا أرحم الراحمين.

- اللّهم يا مقلب القلوب ثبّت قلبي على الصيام والقيام وفعل الخيرات واجتناب المنكرات، وارزقني يا الله توبةً نصوحة في هذا الشهر الفضيل، وثبّت قلبي عليها.

- اللّهم أعني، اللّهم أعني، اللّهم أعني على طاعتك في هذا الشهر الفضيل، وأعطي قلبي وبدني القوّة والعزيمة.

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وقد نشرت دار الإفتاء، فيديو يتضمن دعاء بصوت الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، قائلا في تسجيل صوتي: «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال يقول اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والسلام والإسلام ربي وربك الله».