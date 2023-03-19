«التضامن الاجتماعي» تشهد حفل إطلاق مؤسسة الابتكار من أجل التنمية

شاركت وزارة التضامن الاجتماعي حفل إطلاق مؤسسة الابتكار من أجل التنمية «WOMENOVATION»، بحضور الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتورة نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتور ماجد عثمان مدير المركز المصري لبحوث الرأى العام بصيرة، والفنانة شيرين رضا، والسيدة عزة فهمي مصممة المجوهرات العالمية، والسيدة ندى أكرم مصممة أزياء، والسيدة داليا سالم مصممة تصميمات تحقق الاستدامة، والسيدة لبني هلال رئيس مؤسسة الابتكار من أجل التنمية، والاستاذ وليد عثمان مدير مؤسسة الابتكار من أجل التنمية، ولفيف من الشخصيات العامة.

الابتكار يثقل بالحداثة والابتكار له سمة التراكم

وأكدت التضامن الاجتماعى أنّ الجمال عرف على مدار تاريخ مصر منذ الفراعنة والكتابة الهيروغليفية وصوت القرآن الكريم، وترانيم الكنائس، كما هناك جزء كبير من الابتكار يعود إلى الماضي، ويجب أن نربط بين الأصالة والمعاصرة، كما أن الابتكار يثقل بالحداثة والابتكار له سمة التراكم.

وأضافت التضامن الاجتماعي أنّ دور المرأة مهم جدًا لتحفيز وتعبئة روح الابتكار للأجيال القادمة، مشددة على أننا في الوقت الحالي أصبحنا نرى حرفًا غريبة وناجحة، وهذا أمر مهم لأن الأبناء لديهم جرأة التغيير.

اكتشاف المواهب في مؤسسات الرعاية

وأشارت إلى أن الابتكار حق من حقوق الإنسان، ووزارة التضامن الاجتماعي تنفذ ريادة الأعمال، وتنفذ برامج تتعلق بالابتكار وعلاقته بالتنشئة والتمكين الاقتصادي وموارد البيئة المتاحة، كما نعمل على الاستفادة من كبار السن، وكذلك اكتشاف المواهب في مؤسسات الرعاية فلدينا كورال أبناء مصر بقيادة المايسترو سليم سحاب.

ودعت التضامن الاجتماعي الحضور لزيارة معرض «ديارنا عربية» بمول العرب بمنطقة السادس من أكتوبر، خاصة أن تلك المعارض تعتمد على الأسر المنتجة والحفاظ على التراث.