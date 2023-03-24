أسامة الأزهري على الراديو 9090: سلوكيات الناس تعرضت لمتغيرات كثيرة

قال الشيخ الدكتور أسامة الأزهري، خلال ثاني حلقات برنامجه «لحظة صفا» على الراديو 9090، اليوم الجمعة، إن حلقات البرنامج هذا العام ستتناول فضائل الشهر الكريم وخاصة فيما يتعلق بسلوكيات الإنسان التي تعرضت لكثير من المتغيرات أثرت عليها بشكل كبير وذلك من خلال العلماء الكبار أصحاب الفضائل والهمم العالية.

وتناول أسامة الأزهري بعضا من أبيات لأشعار الإمام الشافعي «إمام أهل مصر» تدور حول التنزه من كل سوء في الأخلاق، ودعوة كل إنسان أن يتحلى بالصفات والسلوكيات الحميدة، وهي:

وأشار إلى أن الإمام الشافعي أراد بهذه الأبيات أن يرشد كل إنسان أن يتحلى بالأخلاق والصفات التي يرضى عنها الله عز وجل ويعط عليها الجزاء الكبير.