تقلبات جوية في طقس الإسماعيلية اليوم.. رياح وأمطار محتملة

شهدت محافظة الإسماعيلية تغيرا في حالة الطقس على مدار الساعات القليلة الماضية، بنشاط واضح للرياح وانخفاض درجات الحرارة عن الأيام الماضية.

وسجلت محافظة الإسماعيلية اليوم 29 درجة مئوية العظمى فيما سجلت درجة الحرارة الصغرى 14 درجة مئوية في انخفاض عن درجات الحرارة التي سجلتها المحافظة على مدار اليومين الماضيين.

نشاط للرياح

وظهر نشاط للرياح في مدينة الإسماعيلية والمراكز والمدن ظهر اليوم الجمعة، بالتزامن مع انتشار الغيوم والسحب المنخفضة التي حجزت أشعة الشمس في بعض المناطق.

وحذرت الصفحة الرسمية لديوان عام محافظة الإسماعيلية المواطنين من نشاط الرياح خلال الساعات القليلة المقبلة وزيادتها على الطرق السريعة والصحراوية، ما قد يعيق الرؤية نهارا في بعض المناطق.

وناشدت الصفحة الرسمية المواطنين الابتعاد عن أعمدة الإنارة والمنازل المتهالكة والأشجار لعدم تعريض حياتهم للخطر، ولحين هدوء حركة الرياح.

الأرصاد: أمطار رعدية مساء اليوم

وقال بيان رسمي للأرصاد الجوية إن صور الأقمار الصناعية إلى بداية تكاثر السحب الرعدية الممطرة على مناطق من أقصى غرب البلاد يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة تغزر أحيانا، ومن المتوقع أن تمتد السحب الرعدية الممطرة لتشمل باقي السواحل الشمالية الغربية مع تقدم الوقت ويكون الوجه البحري تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة بدأ من فترات المساء.

وأضاف البيان المنشور على الصفحة الرسمية للأرصاد الجوية أن القاهرة الكبرى على موعد مع الأمطار الرعدية تكون متوسطة الشدة خلال فترات الليل، تكون ذروتها وسقوط الأمطار خلال هذه الليلة حتى غدٍ السبت.