شهدت مساجد الإسماعيلية إقبالا كبيرا من المواطنين خاصة في صلاتي الفجر والتراويح وتأدية الفروض خلال شهر رمضان المبارك بالتزامن مع رفع الطوارئ في كافة المساجد، ويستعرض «الوطن» موعد أذان المغرب في محافظة الإسماعيلية اليوم الجمعة 24-3-2023.

موعد أذان المغرب في الإسماعيلية اليوم الجمعة 24-3-2023

وأعلنت هيئة المساحة المصرية عن امساكية شهر رمضان لهذا العام والتي جاء فيها موعد أذان المغرب في الإسماعيلية اليوم الجمعة 24-3-2023 في تمام الساعة 6:05 مساء.

وبحسب إمساكية شهر رمضان فغنه يؤذن لصلاة العشاء في تمام الساعة السابعة و23 دقيقة، فيما يؤذن لصلاة الفجر في تمام الساعة 4:23 دقيقة، وصلاة الظهر في تمام الساعة الحادية عشر و58 دقيقة، فيما يؤذن لصلاة العصر في تمام الساعة الثالثة و27 دقيقة.

إقبال على مساجد الإسماعيلية

وشهدت عدة مساجد في الإسماعيلية إقبالا كبيرا من المواطنين علي الصلاة خاصة في مساجد المطافي وحي السلام في حي ثان الإسماعيلية ومسجد أبو بكر الصديق في حي أول الإسماعيلية، ومسجد حراء ومسجد زمزم في حي ثالث الاسماعيلية.

وتوافد المواطنون على المساجد خاصة في صلاتي الفجر والعشاء، لأداء صلاة التراويح خلال شهر رمضان المبارك فيما أعلنت مديرية الأوقاف عن تطهير وتعقيم المساجد بشكل يومي.