افتتاح 12 مسجدا جديدا بتكلفة 32 مليون جنيه في البحيرة

شهدت محافظة البحيرة اليوم افتتاح 12 مسجدا جديدا بمراكز أبو المطامير، حوش عيسى، الدلنجات، كفر الدوار، إيتاي البارود، أبو حمص، دمنهور، بتكلفة إجمالية بلغت 32 مليونا و950 ألف جنيه.

افتتاح مساجد في البحيرة

وتأتي المساجد على النحو الآتي:

- مسجد الشيخ قاسم، مسجد النمرية في أبو المطامير على مساحة 140 م2 وبتكلفة إجمالية مليون جنيه.

- مسجد الكبير، في توفيق الحكيم بحوش عيسى على مساحة 500 م2 وبتكلفة إجمالية 3 ملايين جنيه.

- مسجد النور المحمدي ، المسين في الدلنجات الدلنجات مساحة 107 م2 وبتكلفة إجمالية مليون جنيه.

- مسجد مهدي الفقي في الحاجر بكفر الدوار على مساحة 216 م2 وبتكلفة إجمالية مليون و500 ألف جنيه.

- مسجد الطرح الكبير في كفر الدوار على مساحة 400 م2 وبتكلفة إجمالية 6 ملايين جنيه.

- مسجد الشعراوى في حوش عيسى على مساحة 700 م2 وبتكلفة إجمالية 12 مليون جنيه.

- مسجد براوية في الكريون بكفر الدوار على مساحة 140 م2 وبتكلفة إجمالية 850 ألف جنيه.

- مسجد عقل في الكريون بكفر الدوار على مساحة 163 م2 وبتكلفة إجمالية مليون جنيه.

- مسجد الرحمن البحري في الرملة بإيتاي البارود على مساحة 200 م2 وبتكلفة إجمالية مليون و500 ألف جنيه.

- مسجد عباس حجازي، في بلقطر الغربية بأبو حمص على مساحة 219 م2 وبتكلفة إجمالية مليون 500 ألف جنيه.

- مسجد القرناص، في منشأة الوكيل بدمنهور على مساحة 270 م2 وبتكلفة إجمالية مليون و600 ألف جنيه.

- مسجد الفقهاء في نصر الله بأبو حمص على مساحة 300 م2 وبتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه.

خطبة الجمعة في البحيرة

وجاءت خطبة الجمعة تحت عنوان «الصوم ومكارم الأخلاق» كما أن شهر رمضان الفضيل موسم النفحات الربانية والعطايا الإلهية، والصوم مدرسة مكارم الأخلاق والقيم