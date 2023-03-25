أسباب رفض معاش «تكافل وكرامة» 2023.. بينها حيازة أرض زراعية أكبر من فدان

أسباب عديدة قد تتسبب في رفض معاش تكافل وكرامة 2023، إذ حددت وزارة التضامن أسباب الرفض تستعرضها «الوطن» في السطور التالية:

أسباب رفض معاش تكافل وكرامة 2023

أما عن الأسباب التي تتسبب في وقف معاش تكافل وكرامة 2023 كالآتي:

- حيازة أرض زراعية أكبر من فدان.

- امتلاك عقارات غير محل السكن بغرض الاستثمار.

- امتلاك جرار زراعي أو سيارة أجرة أو نقل أو سيارة ملاكي موديل صنع بعد عام 2000.

- امتلاك 3 رؤوس ماشية أو أكثر من أجل التجارة.

- العمل بالحكومة (بتأمين أو دون تأمين سواء بالمكافأة الشاملة أو غيرها).

- العمل في القطاع الخاص (بتأمين أو بدون تأمين سواء بالمكافأة لشاملة أو غيرها).

- ملكية عمل خاص أو شخصي.

- التواجد أو العمل خارج البلاد وقت الاستعلام (إقامة مستقرة داخل البلاد لمدة 6 أشهر سابقة عن تاريخ التقدم للبرنامج).

- وجود الأبناء في مدارس خاصة تزيد المصروفات السنوية عن 2000 جنيه للطفل الواحد.

الأوراق المطلوبة للتقديم في تكافل وكرامة2023

- شهادات ميلاد الأطفال كمبيوتر.

- إثبات قيد من المدارس الملتحق بها الأبناء الأطفال ملتحقين بها.

- بطاقة الرقم القومي السارية وعلى عنوان تبعيات الوحدة الاجتماعية للزوج وللزوجة.

- وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة أو محضر الهجر من قسم الشرطة.

- خطاب من السجن في حالة أسرة المسجون.

- صورة بطاقة التموين للأسر التي لديها بطاقة.