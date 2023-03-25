أسباب رفض معاش «تكافل وكرامة» 2023.. بينها حيازة أرض زراعية أكبر من فدان
كتب:
داليا أحمد
08:45 ص | السبت 25 مارس 2023
تكافل وكرامة
أسباب عديدة قد تتسبب في رفض معاش تكافل وكرامة 2023، إذ حددت وزارة التضامن أسباب الرفض تستعرضها «الوطن» في السطور التالية:
أسباب رفض معاش تكافل وكرامة 2023
أما عن الأسباب التي تتسبب في وقف معاش تكافل وكرامة 2023 كالآتي:
- حيازة أرض زراعية أكبر من فدان.
- امتلاك عقارات غير محل السكن بغرض الاستثمار.
- امتلاك جرار زراعي أو سيارة أجرة أو نقل أو سيارة ملاكي موديل صنع بعد عام 2000.
- امتلاك 3 رؤوس ماشية أو أكثر من أجل التجارة.
- العمل بالحكومة (بتأمين أو دون تأمين سواء بالمكافأة الشاملة أو غيرها).
- العمل في القطاع الخاص (بتأمين أو بدون تأمين سواء بالمكافأة لشاملة أو غيرها).
- ملكية عمل خاص أو شخصي.
- التواجد أو العمل خارج البلاد وقت الاستعلام (إقامة مستقرة داخل البلاد لمدة 6 أشهر سابقة عن تاريخ التقدم للبرنامج).
- وجود الأبناء في مدارس خاصة تزيد المصروفات السنوية عن 2000 جنيه للطفل الواحد.
الأوراق المطلوبة للتقديم في تكافل وكرامة2023
- شهادات ميلاد الأطفال كمبيوتر.
- إثبات قيد من المدارس الملتحق بها الأبناء الأطفال ملتحقين بها.
- بطاقة الرقم القومي السارية وعلى عنوان تبعيات الوحدة الاجتماعية للزوج وللزوجة.
- وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة أو محضر الهجر من قسم الشرطة.
- خطاب من السجن في حالة أسرة المسجون.
- صورة بطاقة التموين للأسر التي لديها بطاقة.