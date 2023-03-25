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أسباب رفض معاش «تكافل وكرامة» 2023.. بينها حيازة أرض زراعية أكبر من فدان

كتب:

داليا أحمد
08:45 ص | السبت 25 مارس 2023
تكافل وكرامة

تكافل وكرامة

أسباب عديدة قد تتسبب في رفض معاش تكافل وكرامة 2023، إذ حددت وزارة التضامن أسباب الرفض تستعرضها «الوطن» في السطور التالية:

أسباب رفض معاش تكافل وكرامة 2023

أما عن الأسباب التي تتسبب في وقف معاش تكافل وكرامة 2023 كالآتي:

- حيازة أرض زراعية أكبر من فدان.

- امتلاك عقارات غير محل السكن بغرض الاستثمار.

- امتلاك جرار زراعي أو سيارة أجرة أو نقل أو سيارة ملاكي موديل صنع بعد عام 2000.

- امتلاك 3 رؤوس ماشية أو أكثر من أجل التجارة.

- العمل بالحكومة (بتأمين أو دون تأمين سواء بالمكافأة الشاملة أو غيرها).

- العمل في القطاع الخاص (بتأمين أو بدون تأمين سواء بالمكافأة لشاملة أو غيرها).

- ملكية عمل خاص أو شخصي.

- التواجد أو العمل خارج البلاد وقت الاستعلام (إقامة مستقرة داخل البلاد لمدة 6 أشهر سابقة عن تاريخ التقدم للبرنامج).

- وجود الأبناء في مدارس خاصة تزيد المصروفات السنوية عن 2000 جنيه للطفل الواحد.

الأوراق المطلوبة للتقديم في تكافل وكرامة2023

- شهادات ميلاد الأطفال كمبيوتر.

- إثبات قيد من المدارس الملتحق بها الأبناء الأطفال ملتحقين بها.

- بطاقة الرقم القومي السارية وعلى عنوان تبعيات الوحدة الاجتماعية للزوج وللزوجة.

- وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة أو محضر الهجر من قسم الشرطة.

- خطاب من السجن في حالة أسرة المسجون.

- صورة بطاقة التموين للأسر التي لديها بطاقة.

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