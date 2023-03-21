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خطوات معرفة الأسماء الجدد في «تكافل وكرامة».. باستخدام الرقم القومي

كتب:

منة عبده
05:03 م | الثلاثاء 21 مارس 2023
برنامج «تكافل وكرامة».. صورة أرشيفية

برنامج «تكافل وكرامة».. صورة أرشيفية

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، أن نسبة حاملي بطاقات الدعم النقدي من برنامج «تكافل وكرامة» من السيدات، وصلت إلى 76% بالمقارنة بالرجال، الذين بلغت نسبتهم 24% فقط، موضحة أن هناك 516 ألف سيدة من ذوات الإعاقة يحصلن على ما يقرب من 800 مليون جنيه سنويا كدعم نقدي.

صرف دعم تكافل وكرامة بزيادة 25% أبريل المقبل

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه سيتم صرف دعم تكافل وكرامة بزيادة 25% بدءًا من السبت الموافق 15 أبريل المقبل، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أن يوم 15 من كل شهر، هو الموعد المقرر لبدء صرف الدعم النقدي الشهري بشكل متتالٍ.

ومن ضمن الخدمات التى أتاحتها وزارة التضامن الاجتماعي عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، إمكانية معرفة الأسماء الجدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» بإستخدام الرقم القومى، كالتالي: 

خطوات معرفة الأسماء الجدد في «تكافل وكرامة»

1- زيارة الموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعى

2- إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقما في الخانة المخصصة للاستعلام.

3- فور الاستعلام تظهر البيانات التالية للمستعلم، والتى تتمثل في: 

- نوع بطاقة الدعم النقدي.

-  حالة بطاقة تكافل وكرامة سواء «سارية، أو متجمدة، أو إيقاف».

- يمكن للأسماء الجدد في تكافل وكرامة معرفة نوع البطاقة والرصيد حال الاستعلام.

-  يتم من خلال الاستعلام معرفة أيضا سبب الرفض من البرنامج.

- يمكن من خلال الاستعلام تقديم شكوى.

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.