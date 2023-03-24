كيفية الاستعلام عن الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة 2023.. التضامن توضح

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، نسبة حاملي بطاقات الدعم النقدي من برنامج «تكافل وكرامة» من السيدات، التي وصلت إلى 76% بالمقارنة بالرجال، الذين بلغت نسبتهم 24% فقط، لافتة إلى أن هناك 516 ألف سيدة من ذوات الإعاقة، يحصلن على ما يقرب من 800 مليون جنيه سنويا كدعم نقدي.

موعد صرف دعم تكافل وكرامة

ولفتت التضامن الاجتماعي، أنه سيتم صرف دعم تكافل وكرامة بزيادة 25% بدءًا من 15 أبريل المقبل، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ أن يوم 15 من كل شهر، موعد مقرر لبدء صرف الدعم النقدي الشهري بشكل متتالٍ.

ومن ضمن الخدمات التى أتاحتها وزارة التضامن الاجتماعي عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، إمكانية معرفة الأسماء الجديدة للمستفيدين من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» باستخدام الرقم القومي، كالتالي:

خطوات معرفة الأسماء الجديدة

1ـ زيارة الموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعى.

2- إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقما في الخانة المخصصة للاستعلام.

3- فور الاستعلام تظهر البيانات التالية للمستعلم، التي تتمثل في:

- نوع بطاقة الدعم النقدي.

- حالة بطاقة تكافل وكرامة سواء «سارية، أو متجمدة، أو إيقاف».

- يمكن للأسماء الجدد في تكافل وكرامة معرفة نوع البطاقة والرصيد حال الاستعلام.

- يتم من خلال الاستعلام معرفة أيضا سبب الرفض من البرنامج.

- يمكن من خلال الاستعلام تقديم شكوى.