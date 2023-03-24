كيفية الاستعلام عن فيزا تكافل وكرامة 2023.. اعرف الخطوات

تتيح وزارة التضامن الاجتماعي، الاستعلام عن فيزا تكافل وكرامة 2023، للمتقدمين للبرنامج، مشيرة إلى أنه سيتم صرف الدعم لنحو 5.2 ملايين أسرة، بما يشمل 22 مليون مواطن.

الاستعلام عن فيزا تكافل وكرامة 2023

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أن هناك العديد من الخطوات للاستعلام عن تكافل وكرامة 2023، التي تتمثل في التالي:

- الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

- الضغط على «استعلم عن نتيجتك».

- إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا في الجزء المخصص.

- وعلى الفور ستظهر نتيجة الاستعلام، وتظهر حالة البطاقة سواء تكافل أو كرامة، كما سيظهر لك هل البطاقة سارية أو متجمدة، وإذا كانت فيزا تكافل وكرامة سارية سيظهر لك قيمة الدعم.

استلام بطاقات تكافل وكرامة

وناشدت وزارة التضامن الاجتماعي، المواطنين، بالتوجه إلى مكاتب الوحدات الاجتماعية بكافة المحافظات لاستلام بطاقات ميزة وتسليم البطاقات القديمة، حتى لا يتم وقف مستحقاتهم، وذلك اعتبارا من شهر يناير 2023 الجاري، بعد وقف التعامل بالبطاقات القديمة تماما، واستخدام فقط بطاقات ميزة.