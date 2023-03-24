سقوط مصابين في حادث دهس بمطار بألمانيا.. والشرطة: السائق يعاني مشاكل نفسية

قال متحدث باسم الشرطة الألمانية، اليوم الجمعة، إن رجلاً صدم بسيارته عدة أشخاص، ما أدى إلى إصابة العديد منهم في مطار كولونيا- بون الإقليمي في غرب ألمانيا، بحسب محطة «إن.تي.في» التلفزيونية.

ووفقا لموقع الشرق الإخباري، قال المتحدث إن هناك مؤشرات على أن الرجل كان يعاني من مشاكل نفسية.

يذكر أن الشرطة الألمانية، كانت قد أعلنت في وقت سابق، أن تلميذتين اعترفتا بطعن زميلة لهما تبلغ 12 عامًا حتى الموت، في قضية أثارت صدمة في البلاد، بحسب «سكاي نيوز».

وفُقد أثر الضحية، التي عُرّف عنها باسمها الأول لويز، بعد ظهر السبت، إثر مغادرتها منزل صديقة لها قرب مدينة فرويدنبرغ في ولاية شمال الراين- وستفاليا في غرب ألمانيا.