أعلن الكاف موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني في ختام دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، وهي المباراة الحاسمة للتأهل لدوري الثمانية والصعود من دوري المجموعات.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي والهلال السوداني في تمام الساعة التاسعة مساء السبت الأول من أبريل باستاد القاهرة الدولي، بحضور 50 ألف مشجع.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال أفريقيا

وفي السطور التالية، نعرض تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني في ختام دوري أبطال أفريقيا.

وتذاع المباراة عبر شبكة قنوات «بي إن سبورتس» التي تمتلك حقوق بث المباريات.

ويأتي تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز، كما يلي:

التردد: 12054

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2:3

ولا بديل للأهلي عن الفوز في تلك المباراة لحسم التأهل، بعدما ضمن صن داونز الجنوب أفريقي، الصعود بعدما تربع على الصدارة على صدارة المجموعة الثانية، برصيد 11 نقطة.

ويأتي الهلال السوداني في المركز الثاني برصيد 10 نقاط، والأهلي في المركز الثالث بـ7 نقاط، والقطن في المركز الرابع دون نقاط.

ويعود الأهلي للتدريبات مساء اليوم الجمعة الموافق 24 مارس على ملعب ستاد التتش بمقر النادي بالجزيرة، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق، بعد العودة من الكاميرون، وتحقيق الفوز على القطن الكاميروني بأربعة أهداف نظيفة ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.