أقبل الآلاف من أهالي محافظة الإسماعيلية خلال أول أيام شهر رمضان المبارك، على المساجد بشكل كبير وخاصة المساجد الكبرى لأداء صلاة الفجر والتراويح على مدار اليوم، لذلك يتابع الكثيرون موعد أذان الفجر في الإسماعيلية اليوم السبت 25-3-2023 للإمساك عن الطعام وصيام ثالث أيام الشهر الكريم.

ويستعرض «الوطن» في التقرير التالي، موعد أذان الفجر في الإسماعيلية اليوم السبت 25-3-2023، في ثالث أيام شهر رمضان المبارك لعام 1444 هجريا، وفق هيئة المساحة المصرية.

موعد أذان الفجر في الإسماعيلية اليوم السبت

ووفق إمساكية هيئة المساحة المصرية، فإن موعد أذان الفجر في الإسماعيلية اليوم السبت، بحسب التوقيت المحدد لمحافظة الإسماعيلية في تمام الساعة 4:23 صباحًا على أن تشرق الشمس اليوم السبت ثاني أيام شهر رمضان في تمام الساعة 5:51 صباحًا.

عدد ساعات الصيام اليوم السبت 25-3-2023 في الإسماعيلية

ويصوم المسلمون في محافظة الإسماعيلية لمدة 14 ساعة متواصلة من أذان فجر اليوم السبت 25-3-2023 وحتى أذان المغرب من نفس اليوم.

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم السبت 25-3-2023

ووفق إمساكية شهر رمضان المبارك والصادرة عن هيئة المساحة المصرية، فإن مواقيت الصلاة اليوم السبت في الإسماعيلية كالآتي:

الظهر 11:58 صباحًا.

العصر 03:27 مساءً.

صلاة المغرب 06:05 مساءً.

العشاء 07:23 مساءً.