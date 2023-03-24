يتساءل الصائمون عن مواقيت الصلاة في ثاني أيام رمضان لأداء الصلاة في وقتها خلال شهر رمضان الكريم، لذلك نقدم لكم مواقيت الصلاة في البحر الأحمر اليوم الجمعة 24-3-2023.

مواقيت الصلاة في البحر الأحمر اليوم الجمعة 24-3-2023

موعد صلاة الفجر 4:20

موعد صلاة الظهر 11:51

موعد صلاة العصر 3:19

موعد صلاة المغرب 5:58

موعد صلاة العشاء 7:13

موعد أذان الفجر في البحر الأحمر اليوم الجمعة 24-3-2023

ويبدأ موعد أذان الفجر في البحر الأحمر الجمعة 24-3-2023. في الساعة4:20 صباحا، ثاني أيام أيام شهر رمضان المبارك.

موعد أذان الظهر في البحر الأحمر اليوم الجمعة 24-3-2023

ويعد موعد أذان الظهر في البحر الأحمر اليوم الجمعة 24-3-2023 في الساعة 11:51حسب ثان أيام شهر رمضان المبارك.

موعد أذان العصر في البحر الأحمر اليوم الجمعة 24-3-2023

ويلي ذلك موعد أذان العصر في البحر الأحمر اليوم الجمعة 24-3-2023 الذي يكون مع الساعة 3:19 مساء .

موعد أذان المغرب في البحر الأحمر اليوم الجمعة 24-3-2023

ومع موعد أذان المغرب في البحر الأحمر اليوم الجمعة 24-3-2023 الذي يأتي في التوقيت 5:58 مساء، يكون موعد الفطار.

عدد ساعات الصيام في البحر الأحمر اليوم الجمعة 24-3-2023

ويبلغ عدد ساعات الصيام في البحر الأحمر اليوم الجمعة 24-3-2023 في أول أيام شهر رمضان المبارك 13:38 ساعة.