مواقيت الصلاة في البحر الأحمر اليوم الجمعة 24-3-2023
كتب:
شاذلي عبدالراضي
11:35 ص | الجمعة 24 مارس 2023
مواقيت الصلاة في البحر الأحمر اليوم الجمعة 24-3-2023
يتساءل الصائمون عن مواقيت الصلاة في ثاني أيام رمضان لأداء الصلاة في وقتها خلال شهر رمضان الكريم، لذلك نقدم لكم مواقيت الصلاة في البحر الأحمر اليوم الجمعة 24-3-2023.
مواقيت الصلاة في البحر الأحمر اليوم الجمعة 24-3-2023
موعد صلاة الفجر 4:20
موعد صلاة الظهر 11:51
موعد صلاة العصر 3:19
موعد صلاة المغرب 5:58
موعد صلاة العشاء 7:13
موعد أذان الفجر في البحر الأحمر اليوم الجمعة 24-3-2023
ويبدأ موعد أذان الفجر في البحر الأحمر الجمعة 24-3-2023. في الساعة4:20 صباحا، ثاني أيام أيام شهر رمضان المبارك.
موعد أذان الظهر في البحر الأحمر اليوم الجمعة 24-3-2023
ويعد موعد أذان الظهر في البحر الأحمر اليوم الجمعة 24-3-2023 في الساعة 11:51حسب ثان أيام شهر رمضان المبارك.
موعد أذان العصر في البحر الأحمر اليوم الجمعة 24-3-2023
ويلي ذلك موعد أذان العصر في البحر الأحمر اليوم الجمعة 24-3-2023 الذي يكون مع الساعة 3:19 مساء .
موعد أذان المغرب في البحر الأحمر اليوم الجمعة 24-3-2023
ومع موعد أذان المغرب في البحر الأحمر اليوم الجمعة 24-3-2023 الذي يأتي في التوقيت 5:58 مساء، يكون موعد الفطار.
عدد ساعات الصيام في البحر الأحمر اليوم الجمعة 24-3-2023
ويبلغ عدد ساعات الصيام في البحر الأحمر اليوم الجمعة 24-3-2023 في أول أيام شهر رمضان المبارك 13:38 ساعة.