موعد أذان المغرب في سوريا اليوم الجمعة 24-3-2023.. اعرف مواقيت الصلاة
كتب:
محمد علي حسن
12:00 م | الجمعة 24 مارس 2023
موعد أذان المغرب في سوريا اليوم الجمعة 24-3-2023
كشفت الدولة السورية، عن مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في سوريا اليوم الجمعة 24-3-2023، إذ يكون اليوم ثاني رمضان الكريم، بناءً على استطلاع رؤية هلال شهر رمضان.
موعد أذان المغرب في سوريا اليوم الجمعة 24-3-2023
ونشرت الحكومة السورية في بيان مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في سوريا اليوم الجمعة 24-3-2023، حيث تبدأ صلاة الفجر 5:10 صباحا، والشروق 6:35 صباحا ، وصلاة الظهر 12:42 مساءا، وصلاة العصر4:10 مساء، وصلاة المغرب 6:48 مساء وصلاة العشاء 8:18 مساء.
موعد أذان المغرب في سوريا اليوم الجمعة 24-3-2023
وذكرت الحكومة أن موعد أذان المغرب في سوريا اليوم الجمعة 24-3-2023، ستختلف يوميا بزيادة أو نقص حوالي دقيقة أو دقيقتين، حيث إن موعد أذان المغرب في سوريا اليوم الجمعة 24-3-2023، يبدأ عند 6:48.
موعد صلاة المغرب في سوريا اليوم الجمعة 24-3-2023
وأضافت الحكومة أن موعد صلاة المغرب في سوريا اليوم سيختلف عن موعد الصلاة في نهاية الشهر الجاري، حيث إنه سيزيد إلى أن تصبح صلاة المغرب الساعة 6:54 مساء.
موعد الإفطار اليوم في سوريا اليوم الجمعة 24-3-2023
وأشارت الحكومة السورية، إلى أن موعد الإفطار اليوم في سوريا الخميس 23-3-2023 سيكون عقب رفع اذان المغرب مباشرة حيث من المقرر أن يكون أذن المغرب عند ساعة 6:48 مساءاً.