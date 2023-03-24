مواعيد زيارة المتحف المصري في رمضان.. إقبال كبير من السياح

قال الدكتور علي عبدالرحيم، مدير المتحف المصري بالتحرير، إن مواعيد زيارة المتحف المصرى في رمضان تكون من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 4 عصرا، لافتا إلى أن آخر موعد لحجز تذاكر الزيارة يكون فى الساعة 3.15 عصرا، موضحا أن نسب إقبال السياح الأجانب على زيارة المتحف المصرى بالتحرير خلال شهر رمضان مرتفعة وتسير بنفس وتيرة معدلات شهرمارس 2023، مشيرا إلى أن هناك أعداد جيدة من السياح تحرص على زيارة المتحف حاليا.

مواعيد زيارة المتاحف المصرية في رمضان

وأضاف لـ«الوطن» أن مواعيد زيارة المتحف المصرى في رمضان من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 4 عصرا تتوافق مع مواعيد عمل جميع المتاحف الكبيرة فى مصر، لافتا إلى أن مواعيد عمل المتاحف الإقليمية خلال شهر رمضان الجارى تكون من الساعة 9 إلى الساعة 3 عصرا.

مواعيد زيارة متحفي شرم الشيخ والغردقة خلال رمضان

وتابع "أن مواعيد زيارة متحفى شرم الشيخ والغردقة خلال شهر رمضان تكون على فترتين صباحية ومسائية"،الفترة الصباحية من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2ظهرا ،أما مواعيد الزيارة خلال الفترة المسائية، فتكون من الساعة 8 مساء وحتى الساعة 11 مساء.

وفي السياق ذاته أعلن الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار التابع لوزارة السياحة والآثار، أن مواعيد الزيارة بكل المناطق الأثرية خلال شهر رمضان الجاري، ستكون من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 4 عصرا، فيما عدا المناطق الأثرية بالهرم وسقارة وقلعة صلاح الدين، فستكون مواعيد الزيارة خلالهم من الساعة 8 صباحا، حتى الساعة 4 عصرا، موضحا أن مواعيد الزيارة بالمناطق الأثرية بالأقصر، ستستمر خلال رمضان بدون تغييرعن المواعيد الحالية.

ولفت إلى أن مواعيد الزيارة خلال شهر رمضان للمتاحف الموجودة بالقاهرة والجيزة، ستكون من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 4 عصرا، على أن يكون آخر موعد لحجز تذاكر تلك المتاحف في الساعة 3 عصرا.