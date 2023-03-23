قال أسامة عمارة، أمين عام غرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحة، إنّ المجلس الأعلى للآثار التابع لوزارة السياحة والآثار، حدد مواعيد عمل المتاحف والمناطق الأثرية في رمضان 2023، موضحا أنّ مواعيد الزيارة بجميع المتاحف ستكون من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 4 عصرا، عدا بعض المتاحف الإقليمية التى يكون فيها مواعيد العمل من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 3 عصرا، فضلا عن متحفي الغردقة وشرم الشيخ حيث تتم الزيارة بهما على فترتين.

مواعيد زيارة متحفي شرم الشيخ والغردقة خلال رمضان

وأضاف عمارة، في منشور دوري جرى تعميمه على شركات السياحة، أنّ مواعيد زيارة متحفي الغردقة وشرم الشيخ خلال رمضان 2023 تكون على فترتين، الصباحية من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 ظهرا، والمسائية من الساعة 8 مساء وحتى الساعة 11 مساء.

مواعيد عمل المناطق الأثرية خلال رمضان

وأشار إلى أنّ مواعيد الزيارة في المناطق الأثرية خلال شهر رمضان 2023 ستكون من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 4 عصرا، عدا المناطق الأثرية بالهرم وسقارة وقلعة صلاح الدين تكون مواعيد الزيارة من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 4 عصرا، موضحا أنّ مواعيد الزيارة بالمناطق الأثرية بالأقصر ستستمر خلال رمضان دون تغيير عن المواعيد الحالية.

وأوضح الأمين العام لغرفة شركات السياحة، أنّ شباك التذاكر في المتاحف والمناطق الأثرية في رمضان 2023 سيتم غلقه قبل مواعيد انتهاء الزيارة بساعة.