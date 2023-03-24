«الأعلى للآثار» يكشف عن مواعيد زيارة المناطق الأثرية خلال شهر رمضان

قال مؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار التابع لوزارة السياحة والآثار، إن المجلس الأعلى للآثار، أعلن مواعيد عمل المتاحف والمناطق الأثرية خلال شهر رمضان، لافتا إلى أن غالبية المتاحف الموجودة بالقاهرة والجيزة، سيكون موعد الفتح الخاص بها من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 4 عصرا، على أن يكون آخر موعد لحجز تذاكر تلك المتاحف في الساعة 3 عصرا.

مواعيد عمل المتاحف الإقليمية

أضاف لـ«الوطن»، أن مواعيد عمل المتاحف الإقليمية كمتحف السويس ومتحف تل بسطا ومتحف الإسماعيلية، ستكون من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 3 عصرا، لافتا إلى أن متحفي شرم الشيخ والغردقة، ستكون مواعيد العمل الخاصة بهما خلال شهر رمضان على فترتين صباحية ومسائية.

مواعيد الزيارة لمتحفي شرم الشيخ والغردقة

وأشار إلى أن مواعيد الزيارة خلال الفترة الصباحية لمتحف شرم الشيخ ومتحف الغردقة ستكون من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 ظهرا، أما مواعيد الزيارة خلال الفترة المسائية، فستكون من الساعة 8 مساء، حتى الساعة 11 مساء.

وأشار إلى أن مواعيد الزيارة بكل المناطق الأثرية خلال شهر رمضان الجاري، ستكون من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 4 عصرا، فيما عدا المناطق الأثرية بالهرم وسقارة وقلعة صلاح الدين، فستكون مواعيد الزيارة خلالهم من الساعة 8 صباحا، حتى الساعة 4 عصرا، موضحا أن مواعيد الزيارة بالمناطق الأثرية بالأقصر، ستستمر خلال رمضان بدون تغييرعن المواعيد الحالية.