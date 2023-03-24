أجواء روحانية مميزة يعيشها المسلمون في شهر رمضان المبارك، حيث يصوم المسلمون عددا كبيرا من الساعات يوميا يصل إلى أكثر من 14 ساعة، ويتساءل الملايين عن موعد أذان المغرب في محافظة القاهرة اليوم الجمعة 24-3-2023 والذي يوافق أول جمعة في شهر الخير وثاني أيام شهر رمضان، حيث يريد الجميع معرفو موعد الإفطار في ثاني أيام سهر الخير.

موعد أذان المغرب في القاهرة الجمعة 24-3-2023

وكشفت الهيئة العامة للمساحة المصرية، عبر موقعها الرسمي، عن موعد أذان المغرب في محافظة القاهرة اليوم الجمعة 24-3-2023 ويكون في تمام الساعة السادسة و9 دقائق مساء، كما أن موعد أذان العشاء في تمام الساعة السابعة و26 دقيقة مساء.

موعد أذان المغرب في محافظة القاهرة اليوم

ويترقب الملايين موعد أذان المغرب في محافظة القاهرة اليوم الجمعة 24-3-2023 لبدء الإفطار في ثاني الأيام، كما حددت الهيئة العامة للمساحة، مواقيت الصلاة في ثاني الأيام، بحيث تكون أذان الفجر في الساعة الرابعة و27 دقيقة، واذان الظهر في تمام الساعة الثانية عشر ودقيقة، والعصر في تمام الساعة الثالثة والنصف.

عدد ساعات الصيام في محافظة القاهرة اليوم الجمعة 24-3-2023

ويصل عدد ساعات الصوم في محافظة القاهرة في ثاني أيام شهر رمضان المبارك 2023 إلى 14 ساعة ودقيقتين، وتواصل مديرية الأوقاف في القاهرة رفع درجة الاستعداد في المساجد والإدارات التابعة لها والتواجد الميداني للتأكد من جاهزية المساجد لاستقبال المصلين كل يوم خلال شهر رمضان.