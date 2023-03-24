الفنان التشكيلي خضر حسن يبدع في رسم لوحة للقارئ أبوالعينين شعيشع

تزامناً مع حلول شهر رمضان، أبدع الفنان التشكيلي خضر حسن، في رسم القارئ الراحل الشيخ أبو العينين شعيشع، نقيب القراء الأسبق، وأحد أعلام دولة التلاوة المصرية، ضمن سلسلة «أصوات الجنة»، التي أطلقها منذ فترة.

وقال «حسن»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه رسم القارئ الراحل الشيخ أبو العينين شعيشع، والملقب بـ«كروان دولة التلاوة»، وذلك ضمن سلسلة بورتريهات أطلقها تحت عنوان «أصوات الجنة»، وذلك لرسم أعلام دولة التلاوة المصرية، القدامى.

رسم مجموعة كبيرة من أعلام دولة التلاوة

وأضاف «حسن»، أنه رسم عددا من القراء خلال الفترة الماضية منهم الشيخ محمد رفعت، والشيخ محمود خليل الحصري، والشيخ عبد الباسط عبد الصمد، وغيرهم، مضيفاً: «رسمت بالفعل مجموعة كبيرة من أعلام دولة التلاوة القدامى وعاوز أكملهم 100 شخصية، وأجمعهم في كتاب، ويكون تحت كل صورة نبذة مختصرة عن كل قارئ».

وأكد «حسن»، أن اهتمامه برسم بورتريهات شخصية لأعلام دولة التلاوة المصرية لهو دليل حُب واحترام لمكانتهم في نفوس الجميع، لما لهم من باع طويل في خدمة القرآن الكريم، وتشريفهم لمصر في كل المحافل الدولية، وخاصةً القراء القدامى المتميزين الذين يعدون القوة الناعمة لمصر.

من هو الفنان التشكيلي خضر حسن؟

الفنان خضر حسن، هو عضو نقابة الصحفيين، وعضو الجمعية المصرية للكاريكاتير، وعضو اتحاد الكاريكاتير العالمى «الفيكو»، وعضو الاتحاد العربى للصحفيين الشبان، وحاصل على المركز الأول كأحسن رسام كاريكاتير محترف لعام 2014 من نقابة الصحفيين، وحاصل على الجائزة الكبرى فى مهرجان رومانيا الدولى للبورتريه فى دورته الـ100 لعام 2016، وحاصل أيضاً على المركز الأول فى مسابقة ماعت لحقوق الإنسان لعام 2017، وجائزة التميز الصحفى فى الكاريكاتير من نقابة الصحفيين عام 2018، بالإضافة إلى جائزة كتارا فى الكاريكاتير، وجائزة وزارة الثقافة.

كما حصل «حسن»، على درع التكريم من مؤسسة الأهرام ككاتب مقال ورسام وبعض شهادات التكريم والدروع من بعض الجامعات المصرية والسفارات الأجنبية، بجانب مشاركته في العديد من المعارض المصرية والعالمية، وإقامة العديد من الورش الفنية، كما تُنشر بورتريهاته في العديد من الصحف المصرية.