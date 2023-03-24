هل البخور يفطر الصائم؟.. دار الإفتاء تجيب

هل البخور يفطر الصائم؟، من الأمور التي حسمتها دار الإفتاء في مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها الرسمية، إذ يحرص المسلمون على الاجتهاد في العبادات والطاعات في شهر رمضان المبارك وخاصة الصيام، إلا أن هناك بعض الأمور التي يختلط على المسلمون فهمها وخاصة المتعلقة بصحة الصيام، لذلك أوضحت الدار الحكم، ردا على سؤال ورد إليها.

هل البخور يفطر الصائم؟

هل البخور يفطر الصائم؟ سؤال يتردد خلال هذه الفترة، وذلك تزامنا مع شهر رمضان، حيث يفضل العديد استعمال البخور لتعطير المنزل وغيره، ولكن البعض أيضا يعتقد أن من شأنه التأثير على صحة الصيام إذا دخل الحلق، وفي هذا التقرير توضح «الوطن» إجابة سؤال هل البخور يفطر الصائم؟ وفقا لما قالته دار الإفتاء المصرية في الأمر.

تأثير البخور على الصائم

ونشرت دار الإفتاء المصرية، في وقت سابق، مقطع فيديو عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، تجيب من خلاله عن سؤال ورد اليها للاستفسار عن هل البخور يفطر الصائم؟، وقالت الإفتاء من خلاله أن البخور غير مستحب استعماله في نهار رمضان وأثناء استعماله، بل أنه من الأمور المكروهة.

حكم البخور في رمضان

وفي إجابتها عن سؤال هل البخور يفطر الصائم؟، أوضحت دار الإفتاء، أن بعضا من أنواع البخور والروائح عموما تتكاثف في الأنف وتنزل في الحلق فقط، وهذا النوع من البخور مكروه استعماله في رمضان ووقت الصيام.

واستكمالا للحديث عن هل البخور يفطر الصائم؟، لفتت دار الإفتاء المصرية إلى أن هناك بعض الأنواع الأخرى من البخور تكون عبارة عن رائحة فقط ولا ينتج عنها شيء، فلا مانع من استعمالها أثناء الصيام في نهار رمضان وتعد من الأمور المباحة التي لا تفسد الصيام أو تؤثر عليه وعلى أجره.