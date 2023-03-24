حبس المتهم بالاتجار في المخدرات بالقاهرة 4 أيام

قررت النيابة العامة، حبس المتهم في قضية الاتجار بالمواد المخدرة بالقاهرة، 4 أيام، على ذمة التحقيق، كما أمرت بإرسال المضبوطات للمعمل الكمياوي لتحليلها وموافاة النيابة بالتقارير الفنية.

ضبط المتهم

كانت البداية عندما كشفت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم بمزاولة نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة مُتخذا من دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات جرى استهداف المتهم وأمكن ضبطه حال تواجده بمحل سكنه وبحوزته كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار، وفرد خرطوش وطلقة لذات العيار بقصد الحماية، ومبلغ مالي من متحصلات نشاطه، وهاتف محمول.

عقوبة الاتجار بالمخدرات

ومن جانبه، قال المحامي سمير عبدالعظيم، إنَّ المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد؛ بداية من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، حال إذا تمّ تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وأضاف الخبير القانوني في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.