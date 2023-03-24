تجديد حبس المتهم بالاتجار في الاستروكس بالقاهرة لمدة 15 يوما

قرر قاضي المعارضات تجديد حبس المتهم في قضية الاتجار بالمواد المخدرة في القاهرة لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، كما طالب المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية في قسم شرطة السلام ثانٍ من ضبط أحد الأشخاص، حال تواجده بدائرة القسم، وبحوزته كمية من مخدر الإستروكس، وزنت كيلوجرامًا، ومبلغ مالي، وسلاح أبيض مطواة، وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

العقوبة القانونية

أكد المحامي سمير عبدالعظيم، أنَّ المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بداية من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، في حال إذا تمّ تصدير أو استيراد المخدرات، أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.